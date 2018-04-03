Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesindeki 1 otel ve 6 evde, kadınların fuhşa zorlandığını tespit etti. Ekipler, Lara bölgesi ve Altınkum Mahallesi'nde bulunan 7 adreste kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan 3 Özbek, 2 Ukrayna, 2 Gürcistan 1 Kırgız, 1 Türkmenistan ve 1 Türk olmak üzere 10 kadın kurtarıldı. Türk kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.
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