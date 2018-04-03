Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...

Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı

Antalya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı

Antalya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

03 Nisan 2018 Salı 16:57
Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı
banner404

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesindeki 1 otel ve 6 evde, kadınların fuhşa zorlandığını tespit etti. Ekipler, Lara bölgesi ve Altınkum Mahallesi'nde bulunan 7 adreste kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan 3 Özbek, 2 Ukrayna, 2 Gürcistan 1 Kırgız, 1 Türkmenistan ve 1 Türk olmak üzere 10 kadın kurtarıldı. Türk kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFuhuşOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta okul servisi öğrenciye çarptı: 1 yaralı
Manavgat'ta okul servisi öğrenciye çarptı: 1 yaralı
Alanya'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi
Alanya'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika! Siirt'te operasyon başladı
Son dakika! Siirt'te operasyon başladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim