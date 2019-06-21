Antalya'da firari hırsız yakalandı

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol civarında yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen ekipler, şüphelinin çelişkili ifadelerinden dolayı parmak izini aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin çok sayıda hırsızlığın faili olarak arandığı ve 12 yıl kesilmiş hapis cezası olan Mehmet Ali İçalan olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Ali İçalan hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.