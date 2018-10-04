Antalya'da film gibi hırsızlık operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre iş yerinden çaldıkları araçla olay yerinden ayrılan şüphelilerin aynı gece H.S’ye ait Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren beyaz eşya mağazasına giriş kapısında bulunan asma kilidi kırarak hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlendi. Resmi polis ekipleri lambalarını fark edince olay yerinden kaçan şahısların iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden olay yerine beyaz renkli bir araç ile geldikleri tespit edilince polis düğmeye bastı. Bölgede bulunan bir benzinliğe ait kamera görüntülerini inceleyen polis, BMW marka araca nakit ödeme yapılarak yakıt alındığını tespit etti. Benzinlik güvenlik kamerası kayıtlarından şahısların eşkalini belirleyen polis peşine düştü.

Güzergahlarda kamera kayıtlarını inceledi

Her iki olayı da gerçekleştiren şüphelilerin aynı şahıslar olabileceğini değerlendiren polis, şüphelilerin gidebileceği güzergahlarda kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede beyaz renkli Hyundai marka araç bir araç tespit eden polis, tüm beyaz renkli araçları takibe alıp filtreleme yaptı. Filtreleme sonucunda 2 ayrı plaka tespit eden polis, kamera çalışmasında tespit edilen 2 ayrı plakanın aynı araç üzerinde takılı olduğunu ve şüpheli aracın güzergahında ilerlerken belli bir noktadan sonra farklı bir plaka taktığını belirledi. Beyaz renkli Hyundai marka aracın asıl plakasından rent a car firmasına ait olduğunu tespit eden polis söz konusu beyaz renkli Hyundai marka aracı şehir polis kameraları ile canlı takibe aldı.

Araç Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde trafik lambalarında sıkıştırılarak içerisinde bulunan 4 şahıs ile birlikte yakalandı. Araç içerisinde bulunan ve 3 hırsızlık kaydı olan 18 yaşındaki K.V , 12'si hırsızlık olmak üzere 22 suç kaydı bulunan A.Y. (24) ile 15'i hırsızlık olmak üzere 18 suç kaldı bulunan A.D.(22) ve 5'i hırsızlık olmak üzere 6 suç kaydı bulunan S.D. (18) polis tarafından gözaltına alındı.

Şahısların iş yerinden çaldıkları laptop bilgisayar ve güvenlik kamera cihazı bulunarak sahibi D.G.'ye teslim edilirken, yine iş yerinden çalınan BMW marka otonun anahtarı şüphelilerin üzerinden çıktı. Çalıntı 2013 model araç şüpheliler tarafından saklandığı Meltem Mahallesi'nde alanda park halinde bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinde müşteki H.B’ye ait aracın ön ve arka plakalarını çaldıkları, bu plakaları rent a car aracına taktıklarını daha sonra plakaları Beach Park içerisine gömerek sakladıklarını itiraf etti. Beyan doğrultusunda Beach Park içerisinde gösterilen yerde kazı yapılarak plakalar da bulunup sahibine teslim edildi.