Antalya'da Filistinli hırsız polise takıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, dün Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi arkasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri elinde iki valiz ve çanta bulunan durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu. 39 yaşındaki Filistin uyruklu Ali Mohammed’in üst aramasında iki çantanın içinin alüminyum folyo ile kaplı olduğu gördü. Çanta içindeki sistemin özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarda alarm sistemini devre dışı bıraktığı bilinmesi üzerine şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine sevk edildi. Yapılan detaylı çalışmada çantanın içerisindeki malzemelerin bir mağazadan çalındığı tespit edildi. Cezai firarisi de olduğu belirlenen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.