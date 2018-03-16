Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

ANTALYA Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürllüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde örgütün gaygubet evi olarak bilinen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun ve mahrem imam olduğu değerlendirilen A.C., Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunun ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu değrlendirilen S.Y. ve yine Antalya Sulh Ceza Hakimligˆince hakkında aranma kaydı bulunun Y.A. olmak üzere üç firari şüpheli yakalandı. Gaygubet evlerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.