Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

DÜN sabah saat 07.00 sıralarında 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda A.Ş, R.Ş, S.Ç, Ş.G, Y.S, Ş.K, S.Ş, H.K. ve R.Ş. olmak üzere 9 şüpheli ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerle birlikte suç unsuru olabilecek materyallere el konuldu.

Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken şüphelilerden M.U.'nun Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olduğu bildirildi. Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.