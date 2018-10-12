Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Kumluca'da Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. 

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
banner404

DÜN sabah saat 07.00 sıralarında 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda A.Ş, R.Ş, S.Ç, Ş.G, Y.S, Ş.K, S.Ş, H.K. ve R.Ş. olmak üzere 9 şüpheli ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerle birlikte suç unsuru olabilecek materyallere el konuldu. 
Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken şüphelilerden M.U.'nun Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olduğu bildirildi. Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Her yerde aranan firari Antalya'da yakalandı
Her yerde aranan firari Antalya'da yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479