Antalya'da FETÖ’den 2 bin 321 kişi tutuklandı

ANTALYA Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 15 Temmuz 2016 yılından buyana devam eden soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 2 bin 321 kişi tutuklandı. 6 bin 665 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, bin 343 kişi serbest kaldı, bin 876 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Soruşturmalar kapsamında 607 kişinin yakalanması çalışmaları sürerken 19 şüpheli ise gözaltında. 2 bin 399 kişi kamudan ihraç edilirken 3 bin 153 kişi hakkında ise idari işlem devam ediyor. Antalya’da 512 kişi görevlerine iade edilirken, 231 kişi açıkta bulunuyor.

Antalya’da soruşturmalar kapsamında bugünü kadar 78 hakim ve savcı tutuklanırken, 140 kişi hakkında adli işlem yapıldı, firar eden 3 kişinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor. 259 emniyet personeli tutuklu bulunurken, 545 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 17 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma’dan 218 personel hakkında adli işlem yapılırken, 68 kişi tutuklandı, 3 kişi de gözaltında. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de 815 kişi meslekten ihraç edilirken, 989 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 10:35