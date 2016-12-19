Antalya'da FETÖ soruşturması

ANTALYA'DA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Adliyesi'ndeki ağır ceza mahkemelerinde üye olarak görev yapan iki hakim ile bir cumhuriyet savcısı, Aralık ayı başında gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Kemer'de de bir savcı ile hakim gözaltına alındı. Şüphelilerden Cumhuriyet Savcısı Y.Ç. silahlı törer örgütüne üye olmak suçundan Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. S.D., V.H.G., M.P. ve M.A.'nın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.