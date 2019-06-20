Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Antalya'da FETÖ operasyonu
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi, yapılan baskınlarda dört hücre evinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 670 dolar, 6 cep telefonu, 5 taşınabilir bellek, 7 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, modem, sahte kimlik, başkasına ait kimlik ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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