Antalya'da FETÖ'nün üst düzey yetkilisi yakalandı

16 Aralık 2016 Cuma 11:28
ANTALYA'DA, FETÖ PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu ve eğitim kurumlarında müdürlük yaptığı belirtilen M.Ç.'nin bir evde saklandığını belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası ifadesi için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.Ç'nin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hakarette bulunduğu ifade edildi.
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