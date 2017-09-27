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Antalya'da Fetö'den tahliye olan işadamından Gülen'e şok sözler

Antalya'da FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yönetimine kayyum atanan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden Mark Antalya'nın sahibi Kadıahmetoğlu firmasının ortaklarından Naim Ünal, 10 aylık tutukluluktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Antalya'da Fetö'den tahliye olan işadamından Gülen'e şok sözler

Antalya'da FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla yönetimine kayyum atanan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden Mark Antalya'nın sahibi Kadıahmetoğlu firmasının ortaklarından Naim Ünal, 10 aylık tutukluluktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:45
Antalya'da Fetö'den tahliye olan işadamından Gülen'e şok sözler
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ANTALYA'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada, Mark Antalya AVM sahibi Kadıahmetoğulları firmasının yöneticilerinden Naim Ünal ile kardeşi Orhan Ünal'ın yargılanmasına devam edildi. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nail Ünal ile tutuksuz yargılanan Orhan Ünal ile yakınları ve avukatları katıldı.

Daha önceki duruşmalarda olduğu gibi, bugün de FETÖ'cü olmadığını söyleyen Naim Ünal, 2008 yılında Kadıahmetoğulları A.Ş. Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrıldığını belirterek, "2011 yılında VTV isimli kanalı sattım. Bu tarihten sonra aktif görevim olmamıştır. Kadıahmetoğulları firmasında hissem olması nedeniyle zaman zaman firmaya uğrayarak rahatsızlık duyduğum hususları söylüyordum. Hilmi Ünal ve Sezai Ünal'ı uyarıyordum. Kendileri de 'Bizim Fetullah Gülen'e özel zaafımız var, bunun şirketle bir ilgisi yok' diyorlardı. Ben de 'Sizin yüzünüzden şirket zarara giriyor' diyordum. 'Devlet bir gün bunun hesabını sizden sorar, bize de sorar' diye kendilerini uyarıyordum" dedi.

FETÖ'nün emperyalist uşağı bir örgüt olduğunu düşündüğünü aktaran Naim Ünal, savunmasını şöyle sürdürdü: 

"Fethullah Gülen'in Müslüman bile olmadığını düşünüyorum. Söz konusu uyarılarım nedeniyle haklı çıktım. Nitekim 15 Temmuz'dan önce Hilmi Ünal ve Sezai Ünal kaçarak yurdu terk etti. FETÖ her aileden örgüte bir üye yapma çabası içindeydi. Nitekim bizim ailemizden de Hilmi Ünal ve Sezai Ünal'ı örgüte üye yapmışlardır. Şirketteki hissem devam ettiği, şirketin paraya ihtiyacı olduğu için, ben de gelirlerimi şirketin hesabına yatırıyordum. Bunlar normal ticari işlemlerdir. Bizim Bank Asya'ya 120 milyon Dolar kredi borcumuz vardı. Bu itibarla borca karşılık yatırmıştım. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim, yardım da etmedim. 70 yaşındayım, şeker hastasıyım, tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme, sanık Naim Ünal'ın tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir niteliği dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme Naim Ünal hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöMark AntalyaKadıahmetoğlu FirmasıNaim Ünal
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