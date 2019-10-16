Antalya'da fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti
Tatil için Antalya'ya gelen ve alışveriş sırasında fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 16.10.2019, 14:32
RUS vatandaşı Bekir Seyit Arif (63), tatil için geldiği Antalya'da kent merkezinde alışveriş yaparken fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Arif'in cenazesi, işlemlerin ardından uçakla memleketine gönderildi.
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