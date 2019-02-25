Antalya'da feci olay! Sokakta oturur vaziyette ölü bulundu

Antalya’da bimekan erkek şahıs, apartmanın girişinde bulunan klima dış ünitesi üzerinde oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yanındaki poşetteki simitler ise dikkat çekti

Antalya'da feci olay! Sokakta oturur vaziyette ölü bulundu
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OLAY, 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki klima dış ünitesi üzerinde bir erkek şahsın oturur vaziyette ve hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde inceleme başlatan polis, şahsın üzerinde kimliğe rastlayamadı. Bimekan olduğu öğrenilen şahsın, yanına koyduğu poşette simitlerin olduğu dikkat çekti. 
İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen şahıs, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. 

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