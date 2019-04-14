Antalya'da feci kaza! Parke yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

KAZA, Antalya- Burdur karayolu 30'uncu kilometrede, saat 13.30'da meydana geldi. Ali İhsan Kocabıyık, yönetimindeki 07 DBK 72 plakalı laminat parke yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR, yolun sağındaki araziye yuvarlanıp ters döndükten sonra durdu. Yol üzerinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri kazayı fark edince olay yerine giderek çevre güvenliği aldı. Sürücü Kocabıyık'ın kabin içerisinde sıkıştığını gören jandarma ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Kocabıyık'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ali İhsan Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kocabıyık'ın cenazesi morga gönderilirken kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme başlatıldı. Bir görgü tanığı TIR'ın orta şeritte ilerlerken bir anda zikzak çizerek kontrolden çıktığını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 15:12