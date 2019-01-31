Antalya'da feci kaza! Ayağı takılıp düşünce otomobilin altında kaldı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, gece 00.40 sıralarında meydana geldi. Kemer Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dövmeci dükkanını işleten Demir Özergin (47) işi bittikten sonra ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte iş yerinde yemek yiyip vakit geçirdi. Gece yarısı Özergin'in ailesi yakında bulunan evlerine yürüyerek gitmeye hazırlandı ve yolun karşısına geçti. İddiaya göre bu sırada Demir Özergin, personeline dükkandaki bir eşyayı almasını söyledi. Personel dükkana yönelirken kendisi de refüjün üzerinden atlayarak dükkana yönelen Demir Özergin, yine iddiaya göre ayağı takılarak yola düştü ve o anda caddeden geçmekte olan S.K. idaresindeki otomobilin altında kaldı.

Eşi ve çocuklarının gözü önünde meydana gelen kazada başından yaralanan Demir Özergin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özergin’in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi. Özergin’in kısa süre önce bir arkadaşına "Ölürsem beni Kemer’de toprağa verin" dediği öğrenildi. Özergin, Kemer’de defnedilecek.

Öte yandan, kazaya karışan ve alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsü S.K. (59) ise polis tarafından gözaltına alındı.