Antalya'da feci kaza! 1,5 yaşındaki öz yeğenini kamyonla ezdi

ŞOKA giren amca polis tarafından gözaltına alınırken, küçük çocuğun anne ve babası sinir krizleri geçirdi.

Olay Antalya’nın Kepez ilçesinde 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Mahmut T.’nin 1,5 yaşındaki çocuğu Serhan Umut T., oyun oynamak için sokak ortasında amcasına ait nakliye aracının yanına geldi. Bu sırada Mahmut T.’nın yan komşusu olan kardeşi Gürgün T., nakliye kamyonunu çalıştırarak yola koyuldu. İddiaya göre, Gürgün T., aracını hareket ettirdikten 10 metre sonra fark etmediği 1,5 yaşındaki yeğeni Serhan Umut T.’yi ezdi. Olayın ardından tüm mahalle şok geçirirken, olay yerine polis çağrıldı. Polis şokta olan amcayı gözaltına alırken, küçük çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi. ,

Kardeşiyle birlikte nakliyat işi yaptığı öğrenilen baba Mahmut Turan, ayakta durmakta zorlanırken, komşular tarafından zorla sakinleştirildi.

Olay yerine gelen cenaze aracı 1,5 yaşındaki çocuğun cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.