Antalya'da feci intihar! Doğalgaz borusuna kendini astı

Antalya'da bunalıma girdiği ileri sürülen K.İ. (17) evinde doğalgaz borusuna kendini asarak yaşamına son verdi.

Antalya'da feci intihar! Doğalgaz borusuna kendini astı
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OLAY, dün akşam saatlerinde Kepez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Evde yalnız olan K.İ.'ye uzun süre ulaşamayan ve kapının kilitli olması nedeniyle açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evin bulunduğu binaya gelen itfaiye ekipleri, birinci kattaki dairenin balkonuna merdiven uzatarak girdi. Balkon kapısını açarak eve giren itfaiye eri, K.İ.'yi doğalgaz borusuna iple asılı halde gördü. K.İ.'ye hemen müdahale eden itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri K.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, K.İ.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. K.İ.'nin babasının ise geçen ağustos ayında, çalıştığı iş yerinde, iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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