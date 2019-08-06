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Antalya'da falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

Antalya’da 30 metrelik falezlerden atlayan 25 yaşındaki Y. Y. K. ağır yaralandı.

ASAYİŞ 06.08.2019, 10:53 Melike Temir
Antalya'da falezlerden atlayan genç ağır yaralandı
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OLAY, sabah 09.00’da Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Lara Caddesi’ndeki 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. Y. K. (25) isimli gencin intihar edeceği ihbarını alan polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede genci arama çalışması başlattı. Ekipler, su üzerinde bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gördü. Bota alınan genç Kale İçi Yat Limanı’na götürdü. Adının Y. Y. K. olduğu belirlenen gence, limanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Ağır yaralanan Y. Y. K., ardından ambulansla Akdeniz Tıp Fakultesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. 

#Antalya #falezler #ağır yaralandı #genç #fener mahallesi #lara caddesi
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