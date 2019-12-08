Antalya'da evini alevler içinde gördü: Sinir krizi geçirdi

KEPEZ ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında oturan temizlik işçisi Şerife Yaka'nın ekmek almak için dışarı çıktığı evinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Arka balkonun bulunduğu odada başlayan yangın, kısa sürede büyüdü, alevler evin büyük bir bölümünü kapladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde maddi zarar meydana geldi.

​Şerife Yaka'nın komşuları bir kadının balkondan atlayarak kaçtığını, yangının da ondan sonra çıktığını öne sürdü. Kundaklama ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

“SAĞA SOLA KOŞUŞTUK”

Şerife Yaka'nın komşusu Hasan Zengin, "Koku gelince aşağıya indik. Zemin katın tuvaletinden duman geldiğini fark ettik. Sağa sola koşuştuk, arka kapıdan müdahale ettik. İçeride kimse yoktu. O yüzden çok korkmuştuk. İtfaiye gelip söndürdü. Benim kardeşim sabah 9 gibi ekmek almaya gittiğinde bir kadının içeriye girdiğini görmüş” dedi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.