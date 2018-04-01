Antalya'da ev yangında küle döndü!

YANGIN, gece 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Kısa sürede tüm daireyi kaplayan alevleri görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
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