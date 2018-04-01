Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...

Antalya'da ev yangında küle döndü!

Antalya’da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'da ev yangında küle döndü!

Antalya’da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

01 Nisan 2018 Pazar 14:32
Antalya'da ev yangında küle döndü!
banner404

YANGIN, gece 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Kısa sürede tüm daireyi kaplayan alevleri görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaYangınYenigün Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da uyuşturucu operasyonu 
Alanya'da uyuşturucu operasyonu 
Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...
TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim