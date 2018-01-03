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Antalya'da eski sevgiliye infaz

Antalya'da A.B. (37) adlı kadın, eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (55), kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle iki arkadaşına öldürttü

Antalya'da eski sevgiliye infaz

Antalya'da A.B. (37) adlı kadın, eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (55), kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle iki arkadaşına öldürttü

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:33
Antalya'da eski sevgiliye infaz
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OLAY, Antalya Muratpaşa'nın Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak üzerindeki Ozankent Sitesi'nde meydana geldi. Osman Çıkan, bir süredir birlikte yaşadığı A.B'den ayrılmaya karar verdi. İddiaya göre bir süre sonra yeniden görüşmek isteyen Osman Çıkan, A.B'yi sık sık telefonla aradı. Isrardan rahatsız olan A.B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.'ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet planı yapan şüpheliler, dün gece gizlice Çıkan'ın oturduğu daireye girip saklandı. Geç saatte eve gelen Osman Çıkan ile A.B. ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda şüphelilerden T.U. ve C.Y., Çıkan'ı önce dövdü, ardından boğazını sıkarak öldürdü. T.U. ve C.Y. kaçarak evden uzaklaştı. Sabah saatlerinde Osman Çıkan'ı evde ölü bulduklarına dair polise ihbarda bulunan A.B. yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ihtimali üzerine A.B'yi sorguya aldı. A.B'nin sorgusu sonrasında T.U. ile C.Y. de gözaltına alındı. T.U. ile C.Y.'nin yanı sıra cinayete yardım etmekten gözaltına alınan A.B. ile adı açıklanmayan biri kadın iki kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Osman ÇıkanEski Sevgilisi
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