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Antalya'da eşinin aşığını öldüren koca cinayet anını anlattı

Antalya'da, Y.B. eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kadın kuaförü Ramazan Acar'ı, tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. "Eşimin aşığını öldürdüm" diyerek kendisini ihbar eden Y.B. evinin üst katında yakaladığı Acar'ı nasıl öldürdüğünü ve olay anında yaşananları ilk ifadesinde anlattı

Antalya'da eşinin aşığını öldüren koca cinayet anını anlattı

Antalya'da, Y.B. eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kadın kuaförü Ramazan Acar'ı, tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. "Eşimin aşığını öldürdüm" diyerek kendisini ihbar eden Y.B. evinin üst katında yakaladığı Acar'ı nasıl öldürdüğünü ve olay anında yaşananları ilk ifadesinde anlattı

09 Kasım 2017 Perşembe 10:07
Antalya'da eşinin aşığını öldüren koca cinayet anını anlattı
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ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde evinin üst katında yakaladığı ve eşiyle birlikte olduğu mahalle kuaförü Ramazan Acar'ı öldüren ve 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanan Y.B savcılık ve mahkeme ifadesinde olayı planlamadığını, terasta yakaladığı şahsı korkutmak için bıçak salladığını ve hemen ambulansı aradığını iddia etti. Y.B daha önce eşinin kendisini aldattığından şüphelenmediğini de söyledi.
'6 AYDIR BANA SOĞUK DAVRANIYORDU'

15 yıldır evli olduğu eşinin kendisine 5-6 aydır soğuk davrandığını, buna anlam veremediğini, eşinin kendisini aldattığından da şimdi şüphelenmediğini söyledi. Bir buçuk ay önce eşinin telefonunda bir şahsın fotoğrafını gördüğünü söyleyen Y.B, bu kişinin kim olduğunu sorduğunda eşinin 'Bir arkadaş' diyerek geçiştirdiğini, bu konuyu bir daha konuşmadıklarını söyledi. Savcılık ve mahkemedeki ifadesine göre zaman zaman yoğunluktan dolayı işyerinde kaldığını söyleyen Y.B o gün de işyerinde kalacağını eşine söyledi. Ancak daha sonra kararını değiştirerek eve yöneldi. Bu durumu eşine haber vermedi. Apartmanın fotoselli ışıklarının yanık olduğunu görünce kendisinden hemen önce birinin apartmana girmiş olduğundan şüphelendi.
'EŞİM SİGARA İÇİYORDU'

Savcılıktaki ifadesinde sonrasını şöyle anlattı:
"Anahtarımla evime girdim. İçeri girdiğimde eşim mutfakta sigara içiyordu. 'Napıyorsun?' diye sordum. Ters bir şekilde 'Sigara içiyorum, görmüyor musun' dedi. Bu tavrından dolayı içime kuşku girdi. Benden önce evimden birinin çıktığını düşünerek tekrar apartman boşluğuna çıktım. Yukarı çıkan merdivenlerin üstünde bir cüzdan buldum. İçine baktım. Nüfus cüzdanı ve para vardı. Nüfus cüzdanındaki resmin daha önce eşimin telefonunda gördüğüm şahsın fotoğrafı olduğunu gördüm. Evimden az önce çıkmış ve üst katlara gitmiş olduğunu düşünerek evime girdim, tezgahın üstünden bıçağı aldım.'
'ÜST TARAFI ÇIPLAKTI'

'Binanın terasa çıkan kısmında bir şahıs gördüm. Üst tarafı çıplaktı. Kıyafetini giymeye çalışıyordu. Beni görünce terasa çıktı, demir kapıyı kapattı. Ben de terasa çıkınca bana doğru hamle yaptı. Araştırma arbede oldu. Ben de şahsı korkutmak için elimdeki bıçağı salladım. Bu sırada şahsa denk geldiğini fark ettim. Hemen ambulansı aradım.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinayetAşık
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