Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106379
ALTIN
152.908
DOLAR
3.6456
STERLİN
4.8426
EURO
4.2972
Uzmanlar uyardı! Balığın yanında sakın yemeyin
Balık tüketmenin püf noktaları
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
banner468

Antalya'da eşini ve kızını öldüren kişi yakalandı

Antalya’da tartıştığı eşi ve kızını öldüren baba yakalandı

Antalya'da eşini ve kızını öldüren kişi yakalandı

Antalya’da tartıştığı eşi ve kızını öldüren baba yakalandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 12:38
Antalya'da eşini ve kızını öldüren kişi yakalandı
banner404

ZANLININ olay sırasında alkollü olduğu, cinayetin ardından intihar amaçlı ilaç aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz cumartesi gecesi, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ 1043 Sokak’ta meydana geldi. Şoförlükten emekli olan 54 yaşındaki Sertok Özen, bir süre önce kredi çekerek ev satın aldı. Krediyi ödemekte zorlanan ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Sertok Özen, gece yarısı alkollü geldiği evinde tartıştığı eşi Hanife Özen’in(47) başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen’in(23) ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne kız, olay yerinde yaşamını yitirirken Özen, yakın mahallede oturan bacanağı Osman Göçer’in evine gitti. Göçer, Özen’in tehditle doğrulttuğu ruhsatsız av tüfeğini ani bir hareketle aldı. Anne kızın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Serik ilçesinde toprağa verildi. Sertok Özen’in kaçmasının ardından titiz bir çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracıyla gideceği arkadaş çevresini ve plakasını kamera sistemlerinden takibe aldı. Ekipler, Özen’in Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda aracının içinde saklandığını belirledi. Tüm güvenlik önlemlerini alan ekipler, dün saat 17:20’de operasyonla Sertok Özen’i gözaltına aldı. Zanlının intihar amacıyla ilaç içtiği fakat başaramadığı öğrenildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlının 90 bin TL kredi çektiği ve bu parayı ödeyememesi nedeniyle aile içinde tartışma yaşadığı alkolün de etkisiyle karısı ve kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı
Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı
Antalya'da cinnet geçiren baba, eşiyle kızını öldürdü
Antalya'da cinnet geçiren baba, eşiyle kızını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinnetBabaKızAnne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşetten yeni detaylar! "Helin yeni sevgilin bu mu" deyip ateş açmış
Vahşetten yeni detaylar! "Helin yeni sevgilin bu mu" deyip ateş açmış
Evli kuzeniyle aşk yaşıyordu, kocası sokak ortasında öldürdü!
Evli kuzeniyle aşk yaşıyordu, kocası sokak ortasında öldürdü!
Alanya'da bin 464 kaçak parfüm ele geçirildi
Alanya'da bin 464 kaçak parfüm ele geçirildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim