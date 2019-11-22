Antalya'da eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damadın cezası onandı

ANTALYA'DA, güneş enerjisi ürünleri imalatçısı Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'ü (30) tartışmalarının ardından ailesinin evine bıraktı. Daha sonra pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Öz, 2 Haziran 2017 tarihinde, eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun (54) Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi Aliye İçoğlu (55) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya (31) ile sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek Öz, eşi Dilem ile barışma isteğine olumsuz yanıt alınca, aile üyelerinin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder İçoğlu da tabancayla damadına karşılık verdi.Mevlüt İçoğlu ve Demet İçoğlu Akkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilem İçoğlu Öz ve Aliye İçoğlu ise ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Tacit Öz'ü, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu da 'ağır yaralamak' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme heyeti, daha sonra bu cezayı eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 20 yıla indirdi.Taciz Öz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu. Ceza dairesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığı, iptal bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmederek istinaf başvurusunu esastan reddetti.İstinaftan istediği sonucu alamayan sanık Öz, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden dosyayı duruşmalı olarak temyiz etmesini talep etti. Tacit Öz dilekçesinde, dosyada eksik inceleme yapıldığını kaydetti, ancak hangi konularda incelemenin eksik yapıldığını belirtmedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık ve avukatının dilekçede temyiz sebeplerini belirtmemesinden dolayı temyiz istemini reddederek cezayı onadı.



