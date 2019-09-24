Antalya'da engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

OLAY, sabah saatlerinde Muratpaşa Kırcami Mahallesi 1771 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnan Berrak (46) isimli bedensel engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Sabah uyandığında odasının kapısının kilitli olduğunu gören 10 yaşındaki oğlu Y.B. kapıyı kırarak annesinin yanına gitti. Annesini bıçaklanmış halde yerde gören oğlu komşulara giderek, "annem bıçaklanmış gelin" dedi. İnan Berrak'ın çocukken geçirdiği bir trafik kazası sonucu bedensel engelli kaldığı öğrenildi. Komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olayla ilgili İnan Berrak'ın kayınbiraderi H.B.'nin gözaltında olduğu, ayrı yaşadığı eşi M.B.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI



Antalya'da oğlu 10 yaşındaki Y.B. ile oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin ayrı yaşadığı eşi Mehmet B., Isparta'ya giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet B., ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Diğer yandan Mehmet B.'nin daha önce gözaltına alınan kardeşi Halil B.'ye ait 07 ERJ 13 plakalı otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Ekiplerin, olay yerindeki incelemesinden sonra İnan B.'nin oğlu Y.B., polis ekipleri eşliğinde eve girerek gözlüğünü ve bazı eşyalarını aldı. Bu sırada olay yerine gelen İnan B.'nin yakınları gözyaşı döktü.

KİLİDİ DEMİR ÇUBUKLA KIRIP AÇMIŞ



Antalya'da oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin odasının kapısında kilit olduğu, oğlu Y.B.'nin bu kilidi demir çubukla kırıp içeri girince annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı. Olayı anlatan bir komşusu, "Y.B. sabah erken saatlerde yardım istedi. 'Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor' dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Y.B. uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi" dedi.

TALİHSİZ KADININ CENAZESİ ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İnan B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Alanya'da toprağa verilecek.