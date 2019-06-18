Antalya'da enerji içeceği çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da hırsızlık için girdiği depodan 971 adet enerji içeceği çalan H.G., polisin operasyonu ile yakalandı. Madde bağımlısı olduğu ifade edilen H.G'nin sattığı enerji içecekleri sahibine teslim edildi.

Antalya'da enerji içeceği çalan şüpheli yakalandı
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HIRSIZLIK olayı 7 gün önce Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Depodaki kolilerde bulunan 971 adet enerji içeceğinin çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını H.G'nin gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, H.G'yi yakaladı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen H.G'nin, başka bir işyerinde daha hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Satıldığı yerden alınan enerji içecekleri sahibine teslim edilirken, H.G. adliyeye sevk edildi.

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