Antalya'da enerji içeceği çalan şüpheli yakalandı

HIRSIZLIK olayı 7 gün önce Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Depodaki kolilerde bulunan 971 adet enerji içeceğinin çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını H.G'nin gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, H.G'yi yakaladı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen H.G'nin, başka bir işyerinde daha hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Satıldığı yerden alınan enerji içecekleri sahibine teslim edilirken, H.G. adliyeye sevk edildi.