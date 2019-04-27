Antalya'da emniyete götürülürken kaçan şüpheli, ayakkabısı çıkınca yakalandı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlıktan gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmesi için nezarethaneden çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü binası çıkış kapısından çıkarılan şüpheli, emniyetin bahçesinde polislerin elinden kurtuldu. Bahçe kapısından koşarak çıkan şüpheli, giydiği spor ayakkabıların bağcıkları çıkarıldığı için yolda kayarak düştü. Ayakkabıları yola fırlayan ve ellerinde kelepçe olmayan şüpheli, kalkarak çorapla koşmaya devam etti. Çok sayıda sivil polis, bir süre sokak aralarında kovaladığı şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınıp, ters kelepçelenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek nezarethaneye konuldu.