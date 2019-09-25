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Antalya'da emniyet kemeri hayat kurtardı

Antalya'da otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan çifti emniyet kemerleri hayata bağladı.

ASAYİŞ 25.09.2019, 15:38
Antalya'da emniyet kemeri hayat kurtardı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, 10.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan Mehmet Kapusuz (60) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, UMKE, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Uçurumun dibindeki araçta sıkışan Mehmet Kapusuz ve eşi Ayşe Kapusuz (58) için ekipler seferber oldu. Ekipler otomobilin bulunduğu yere alt yoldan yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaşabildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan çift, sedyeye alındı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıları zorlu yolculuğun ardından ambulansa ulaştırdı. Emniyet kemerleri sayesinde ölümden dönen Kapusuz çifti, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Antalya #emniyet kemerleri #Burdur #Çubuk Beli
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