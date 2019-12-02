Antalya'da emekliliğine 1 yıl kalan polis, görev başında kalp krizinden öldü
Antalya'da, emekliliğine 1 yıl kalan polis memuru Savaş Ünal (46), görevi başında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
OLAY, saat 11.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Savaş Ünal, 130 gündür devam eden greve ilişkin belediye bahçesinde yer alan grev masasının başında aniden fenalaştı. Ünal'a ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, hemen sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 10 dakika kalp masajı yaptıkları Ünal'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen polis memuru hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası Ünal'ın uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, 1 yıl kalan emekliliğinin ardından köyüne yerleşerek, hayvancılık yapmayı planladığı öğrenildi.
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