Antalya'da emekli İtalyan doktora kapkaç şoku

Antalya’da tramvaya binmek için cüzdanından otobüs kartını çıkarmaya çalışan emekli İtalyan kadın doktorun cüzdanı çalındı.

Antalya'da emekli İtalyan doktora kapkaç şoku
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OLAY, Muratpaşa Bahçelievler Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli İtalyan doktor Marteca Farias Re, tramvaya binmek için otobüs kartını cüzdanından çıkardı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 kişi İtalyan kadının cüzdanını alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Marteca Farias Re'nin yanına damadı, kızı ve komşuları gelirken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emekli doktordan ve komşulardan şüphelilerin eşkalini isteyerek, bölgede çalışma başlattı. Marteca Farias Re, cüzdanında 200 lire para, oturma izni belgesi, kredi kartları ve Arjantin bankalarına ait 5 tane kartının olduğunu söyledi. 

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