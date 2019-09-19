banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Antalya'da emekli astsubay otomobilinde ölü bulundu

Antalya'da emekli astsubay Bayram Ş.'nin (54), otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirtildi.

ASAYİŞ 19.09.2019, 11:31
Antalya'da emekli astsubay otomobilinde ölü bulundu
banner404

OLAY, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Kenan Ş., kardeşi Bayram Ş.'nin park halindeki otomobilini fark edip, yanına gitti. Aracı kontrol eden Kenan Ş., kardeşini sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Kenan Ş., kardeşinin elindeki tabancayı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ve polis görevlileri yaptıkları kontrolde, Bayram Ş.'nin tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bayram Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bayram Ş.'nin bir süredir sorun yaşadığı, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi.
 

#Antalya #EMEKLİ ASTSUBAY #v
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:36
Öğle 12:56
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545