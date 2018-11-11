Antalya'da eğlence mekanlarına ‘Huzur' operasyonu

ANTALYA'DA 180 polis ile eğlence mekanlarına yönelik ‘Huzurlu Mekanlar' uygulaması yapıldı. Uygulamada, sorgusu yapılan 400 kişiden aranan 4 şahıs yakalandı, 5 iş yerine ise çeşitli eksikliklerden cezai işlem uygulandı.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı 180 polis ile içkili mekanlara yönelik ‘Huzurlu Mekanlar' uygulaması yapıldı. Eş zamanlı birçok eğlence mekanına baskın düzenleyen polis, 400 kişinin kimlik sorgusunu yaptı. 2 saat süren uygulamalarda sorgulanan 400 kişiden aranan 4 şahıs yakalandı. 5 iş yerine ise çeşitli eksikliklerden dolayı cezai işlem uygulandı.