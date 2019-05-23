Antalya'da durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti!

OLAY Kepez'in Düdenbaşı Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 2302 Sokak üzerinde motorize yunus timleri tarafından yapılan kontrolde, S.Ö. tarafından kullanılan otomobil şüphe üzerine durduruldu. E.T., S.Ö. ve S.Ö. otomobilden indirilerek araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada aracın arka koltuğunda 100 ve 200 liralık banknotlar şeklinde basılmış, üzerinde 'geçersiz' ibaresi bulunan toplam 4 bin 750 lira bulundu. Aracın içerisinde ve bagaj kısmında yapılan detaylı aramada 4 paket eroin, 4 paket kokain, 10 gram skank ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.T., sigara paketleri içerisinde ve bagaj kısmında gizli bölmede bulunan uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söyledi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise otoparka çekildi.