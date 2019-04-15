Antalya'da dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

OLAY, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayarak hızlanan otomobil, bir polis memuruna çarparak kaçtı. Hızla olay yerinden uzaklaşan otomobili kovalayan polis ekipleri aracı bir süre sonra gözden kaybetti. Yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen yaralı polis tedavi için yakındaki özel hastaneye götürüldü. Polis kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.