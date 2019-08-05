Antalya'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı

OLAY, dün saat 23.00 sıralarında, Hasan Tuna Caddesi'nden Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'ne geçişte meydana geldi. Polis, çevredekilerin ihbarı üzerine, sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin peşine düştü. Motosikletli 'Yunus' polisi E.Ü., plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü cadde üzerinde durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. 'Yunus' polisi de motosikletiyle otomobilin peşine düştü. Bir süre kaçan sürücü, peşindeki polis memurunun motosikletine çarptı. Motosiklet devrilip, yaklaşık 15 metre sürüklenirken, üzerindeki polis memuru E.Ü. de yaralandı. Sürücü ise otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği polis memuru E.Ü. ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralı olan E.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Polis, otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİL BULUNDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kendisini yakalamaya çalışan motosikletli 'Yunus' polisi E.Ü.'ye çarpıp yaraladığı otomobil, polis ekipleri tarafından bulundu. 38 EL 888 plakalı otomobili, olay yerinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde karanlık bir noktaya park edilmiş halde bulan ekipler, çekiciye yükleyip polis merkezine götürdü.

AİLESİYLE GELİP TESLİM OLDU

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmasını sürdürürken, sabaha karşı Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne ailesiyle gelen B.E.B. (17) aracı kullananın kendisi olduğunu belirterek, teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan B.E.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. B.E.B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde ehliyeti olmadığı için korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan hastanede tedavisi tamamlanan polis memuru E.Ü.'nün taburcu edildiği belirtildi.