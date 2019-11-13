Antalya'da düğününe hazırlanırken cenazesini aldılar, karara isyan ettiler

KONYA'NIN Seydişehir-Taraşcı yolunun 3. kilometresinde Mehmet Arif Dağlı’nın kullandığı kamyonet H.Ö.’nün kullandığı traktörle çarpıştı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan İbrahim Dağlı ve tente yola düştü. İddiaya göre karşı yönden otomobiliyle gelen H.A., kamyonetin yola düşen tentesi ve İbrahim Dağlı’ya çarptı. Yola düşen Dağlı’ya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Dağlı 3 gün sonra hayatını kaybetti.

İfadesinde olay günü alkollü olduğunu kabul eden sürücü H.P.’ye duruşmaların ardından mahkemece beraat kararı verildi. Kararın ardından Dağlı ailesi konuyu diğer mahkemelere taşımaya hazırlanıyor.Kazanın ardından gelişmeleri yakından takip eden 32 yaşındaki Mustafa Dağlı, kazanın 18 Temmuz 2018 tarihinde Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldiğini aktardı. Olay günü ağabeyinin babasının kullandığı kamyonetin kasasında eve dönüş yaptığını anlatan Dağlı, "Babamın geçirdiği küçük bir kazada ağabeyim kasadan yere düşüyor. Ağabeyim kendisini toparlayıp ayağa kalktığı sırada köy yolunda bir araç kendisini altına alıyor ve metrelerce sürükleniyor. Sürücü kapıyı açıp bakıyor, alkollü olduklarını söylüyorlar ve sonra yollarına devam ediyorlar. Bunu ifadelerinde de belirtiyorlar. 3 saat sonra yakalanıyorlar ve alkollü oldukları ortaya çıkıyor. Sağlık çalışanı olduğu öğreniliyor ama ağabeyime hiç müdahale etmedi” dedi.



"Alkollü sürücü beraat etti"

Ağabeyinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği H.P.’den şikayetçi olduklarını dile getiren Mustafa Dağlı, "4 bilir kişi raporu var. 3 tanesinde sürücü kusurlu, birisinde kusursuz bulunuyor. Alkollü olduğu halde sürücüye beraat veriliyor. Dümdüz bir yol. Kaza bile değil bizce cinayet bu ama alkollü bir sürücü beraat etti. İtirazlarımıza rağmen detaylı bir araştırma yapılmadı" ifadelerine yer verdi.



"Suçlu biz olduk"

Ağabeyinin o yılın ekim ayında düğünü olacakken cenaze töreni yapıldığını kaydeden Dağlı, "Nasip olmadı düğünü. Neredeyse ağabeyim suçlu olacak. Neredeyse mezarından çıkarıp ağabeyimi cezaevine koyacaklar. Ağabeyimin her duruşmasına Antalya’dan giderek katıldım. Ağabeyimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Hesap vermesini istiyorum. Hiçbir idari soruşturma bile geçilmedi. Suçlu biz olduk. Ağabeyim öldüğüyle kaldı" diye konuştu.



"Peşini bırakmayacağım"

Dağlı, konunun takipçisi olmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Gidebileceğim tüm yargı birimine başvuracağım. Bu olayda suçlu bizsek tüm cezayı çekmeye hazırız. Ama araştırılsın. Sürücü bir saat ifade için tutuldu. Ben ağabeyimin cenazesini 14 saate teslim alabildim” dedi.