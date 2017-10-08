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Antalya'da düğün sonrası laf atma kavgası!

Antalya'da sokak düğününde Suriyeler ile mahalle sakinleri arasında laf atma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan 1 Suriyeli hayatını kaybederken, 2 Suriyeli ise yaralandı

Antalya'da düğün sonrası laf atma kavgası!

Antalya'da sokak düğününde Suriyeler ile mahalle sakinleri arasında laf atma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan 1 Suriyeli hayatını kaybederken, 2 Suriyeli ise yaralandı

08 Ekim 2017 Pazar 16:00
Antalya'da düğün sonrası laf atma kavgası!
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OLAY, Kepez ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 6705. Sokak'ta bulunan bir parkta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede yaşayan Suriyeli bir çiftin sokakta yapılan düğünü sırasında mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında iddiaya göre laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Suriyeli 22 yaşındaki Muhammed Elşair, kardeşi Mecid Elşair ve ismi henüz öğrenilemeyen bir Suriyeli bıçakla yaralandı. Kalbinden bıçaklanan Muhammed Elşair, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı Suriyelinin tedavisi ise hastanede devam ediyor.
Suriyeli Muhammed Elşair’in arkadaşları gece parkta oturdukları esnada Suriyeli bir arkadaşlarının yaralı olarak yanlarına geldiğini ve ona yardım etmek istedikleri esnada bir grubun kendilerine saldırdığını iddia ettiler. Hayatını kaybeden Muhammed Elşair’in geçtiğimiz hafta cuma günü nişanlandığı ve nişanlısının daha Türkiye’ye gelmediği öğrenildi. Muhammed Elşair’in cenazesi, kılınacak namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Suriyelileri bıçakladıkları öne sürülen Ali E. ile kuzeni Alihan E. ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
KepezSuriyeLaf Atma Kavgası
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