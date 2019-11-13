Antalya'da döner bıçaklı dehşet! Taciz kavgası kanlı bitti
Antalya'da Gökhan isimli zanlı sevgilisi Hicran'ı taciz ettiği iddiasıyla eve çağırdığı kişiyi döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen zanlı ile 17 yaşındaki sevgilisi gelen polis ekiplerine teslim oldu.
ANTALYA'DA Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.
DÖNER BIÇAĞIYLA YARALADI
Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.
OLAY YERİNDE BEKLEDİ
Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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