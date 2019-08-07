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Antalya'da dolandırıcı kadın hasta gibi davranarak, hastaları soydu

Antalya'da, hastanede hasta gibi davranıp hastaların çantasından 4 bin 800 lira çalan G.K. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.

ASAYİŞ 07.08.2019, 14:33 Melike Temir
Antalya'da dolandırıcı kadın hasta gibi davranarak, hastaları soydu
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OLAY, geçen ay Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tedavi için hastaneye gelen iki kişinin çantasından 4 bin 800 lira çalınmasının ardından harekete geçti. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hastanede hasta gibi dolaşan şüphelinin, hırsızlık suçlarından 7 kaydı bulunan G.K. olduğunu belirledi. G.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. G.K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

#Antalya #Dolandırıcı kadın #hasta
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