Antalya'da dernek başkanı evinde öldü

BEDENSEL engeli bulunan ve 5 yıldır Serik Engelliler Derneği'nde başkanlık görevini yürüten Hacer Çetin, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Hacer Çetin'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Hacer Çetin'in cenazesinin bugün toprağa verildiği belirtildi.