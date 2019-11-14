Antalya'da dernek başkanı evinde öldü
Serik Engelliler Derneği Başkanı Hacer Çetin (40), evinde ölü bulundu. Çetin'in solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
ASAYİŞ 14.11.2019, 16:45
BEDENSEL engeli bulunan ve 5 yıldır Serik Engelliler Derneği'nde başkanlık görevini yürüten Hacer Çetin, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Hacer Çetin'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Hacer Çetin'in cenazesinin bugün toprağa verildiği belirtildi.
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