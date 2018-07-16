Antalya'da denize giren tatilcinin çantasını çalan şüpheliye suçüstü

OLAY, Konyaaltı Sahili 26 nolu plajda saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sahilde denize giren bir erkeğin güneşlendiği yere koyduğu çantasını bir şahsın aldığını fark eden vatandaşlar durumu özel güvenlik timlerine bildirdi. Takibe başlayan ekipler, bir müddet sonra şahsı etkisiz hale getirip polise teslim etti. Çanta sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.