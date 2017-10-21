Antalya'da deniz astsubayın  esrarengiz ölümü

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 09.30 sırlarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2012 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 9'uncu katta oturan Ramiz S., sabah saatlerinde üst kattaki terasa çıktı. Ramiz S. henüz belirlenemeyen bir nedenle terastan zemine düştü. 112 acil sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakızlı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın bir süredir hasta olduğu ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.