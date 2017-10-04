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Antalya'da dehşet! Cinsel ilişkiye girdiği kadını defalarca bıçakladı

Antalya'da 20 yaşındaki genç, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 27 yaşındaki Ş.K.'yi kendisini tatmin edemediğini söyleyerek göğsünden bıçakladı

Antalya'da dehşet! Cinsel ilişkiye girdiği kadını defalarca bıçakladı

Antalya'da 20 yaşındaki genç, para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 27 yaşındaki Ş.K.'yi kendisini tatmin edemediğini söyleyerek göğsünden bıçakladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 18:58
Antalya'da dehşet! Cinsel ilişkiye girdiği kadını defalarca bıçakladı
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ANTALYA'DA 20 yaşındaki Musa S., para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 27 yaşındaki Ş.K.'yi, kendisini tatmin edemediği iddiasıyla çıkan tartışmada, göğsünden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Ş.K. hastaneye kaldırılırken, Musa S. ise gözaltına alındı.

ÇALILIKLAR ARASINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Kepez İlçesi Göksü Mahallesi'ndeki olay dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kuaförlük yapan Musa S., dün akşam saatlerinde para karşılığı anlaştığı Ş.K. ile Antınova Caddesi'nde çalılık alanda cinsel ilişkiye girdi.

"TATMİN OLMADIM" DEYİP PARASINI GERİ İSTEDİ

İddiaya göre Musa S., kendisini tatmin etmediği gerekçesiyle Ş.K.'den parayı geri istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Musa S., üzerinde taşıdığı bıçakla Ş.K.'yi göğüs ve karın bölgesinden 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
BOYALI KAHKÜLÜ YAKALATTI

Ş.K.'nin yardım çığlıklarını duyan ve çalılık alandan birisinin kaçtığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çalılık alanda inceleme yapan polis, kan içinde yatan Ş.K.'yi buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra  Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.K. yoğun bakıma alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan şüphelinin sarı kahkülü olduğu bilgisine ulaştı. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, saat 23.00 sıralarında Musa S.yi gözaltına aldı.
"TATMİN OLAMAYINCA PARAMI İSTEDİM, KAVGA ETTİK, BIÇAKLADIM"

Polis merkezine getirilen Musa S. ilk ifadesinde, "Ş.K. ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girdik. 50 TL verdim. Ancak tatmin olamayınca paramı istedim. Bu nedenle tartışıp kavga ettik. Kendisini bıçakladım" dedi.

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Son Güncelleme: 04.10.2017 19:05
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