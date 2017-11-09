Antalya'da dağda keklik avlarken kayalıklardan düşüp öldü

Ailesi, ölen amatör avcıyı başının ucundan saatlerce ayrılmayan av köpeğinin sesi sayesinde bulabildi. Öte yandan Kaplan’ın 1 ay önce vefat eden annesinin, oğlunu sürekli ‘ava gitme oğlu’ diye uyardığı da öğrenildi.

Olay Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan 56 yaşındaki Yusuf Kaplan, öğle saatlerinde av köpeğiyle birlikte Erentepe Mahallesindeki dağlık alanda keklik avlamaya gitti. Her zaman ev geleceği zaman haber veren Kaplan havanın kararmasına rağmen evi aramayınca, yakınları merak ederek telefonla Kaplan’ı aradı. Telefon çalmasına rağmen cevap alamayan akrabaları, Kaplan’ın her zaman avlandığı bölgede arama başlattı. Dağlık alana yaklaştıklarında av köpeğinin sesini duyan akrabaları, köpeğin yanına gittiklerinde ise acı veren tabloyla karşılaştılar. Yaklaşık 10 metrelik yükseklikteki bir kayanın dibinde Kaplan’ı yerde yatar vaziyette gören akrabaları, durumu hemen jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgun’a kaldırıldı.

Öte yandan, evli ve 3 çocuk babası Kaplan’ı ölümünün ardından av köpeğinin saatlerce başında durduğu ve kimseyi yaklaştırmadığı öğrenildi. Ayrıca Kaplan’ın bir ay önce vefat eden annesinin, sürekli ‘ava gitme oğlum' diye uyardığı, ancak Kaplan’ın av sevdalısı birisi olduğu belirtildi.

Cenazesi yakınları tarafından alınan Kaplan’ın Kumluca’da defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

