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Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak
Muratpaşa'da, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü. Darbedilen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.
ASAYİŞ 06.08.2019, 14:01 Melike Temir
OLAY, Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı. Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.
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