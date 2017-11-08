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Antalya'da çöp evlere baskın

Antalya'da sayıları giderek artan hurda atık toplayan kişilere yönelik, zabıta ve polis ortak operasyon düzenledi

Antalya'da çöp evlere baskın

Antalya'da sayıları giderek artan hurda atık toplayan kişilere yönelik, zabıta ve polis ortak operasyon düzenledi

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:31
Antalya'da çöp evlere baskın
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OPERASYON kapsamında mahalle içinde yer alan çöp evler kepçe ve kamyonlarla temizlenip cezai işlem uygulandı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ile Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından hurda atık toplayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında kâğıt atık ve hurda depolarına yapılan baskınlarda, yüzlerce el arabası, atıkların biriktirildiği çuval ele geçirildi. Çöp toplamakta kullanılan malzemelerine el konulan Suriyeli vatandaşların el arabaları, belediyelerin depolarına taşındı. Düdenbaşı, Güneş, Ünsal ve Göksu mahallelerinde daha önceden tespit edilen evlerde bulunan çöpler, kepçe yardımı ile temizlendi. Evlerden çıkan yaklaşık 20 kamyon çöp, belediyeye ait kamyonlarla taşındı. Yapılan denetimin çok yararlı olduğunu belirten vatandaşlar, polise ve zabıtaya teşekkür etti. İlçede operasyonların devam edeceği belirtildi.

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AntalyaZabıtaPolis
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