Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı başınızı yakabilir
Tehlikeye dikkat! "Nasıl kaydedildim" merakı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 28 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 28 Mart 2018 Çarşamba
28 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Antalya'da çocuklu kadına tuvalette cinsel taciz

Antalya'da çocuğuyla tuvalete giden kadının ardından tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık, ikinci kez bir kadını taciz edince yakalandı

Antalya'da çocuklu kadına tuvalette cinsel taciz

Antalya'da çocuğuyla tuvalete giden kadının ardından tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık, ikinci kez bir kadını taciz edince yakalandı

28 Mart 2018 Çarşamba 12:11
Antalya'da çocuklu kadına tuvalette cinsel taciz
banner404

ANTALYA Manavgat'ta çocuğuyla birlikte tuvalete giden kadının ardından tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı.

TUVALETE GİREN KADININ ARDINDAN GİRİP TACİZ ETTİ

Pusetteki küçük çocuğuyla birlikte ilçe merkezinde bir umumi tuvalete giren kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir adamın kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
TACİZDEN SONRA ADAMIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının çocuğuyla birlikte tuvalete girmesinin ardından zanlının takip ettiği ve içeri girdiği görülüyor.

Tuvaletten çıkan şüpheli hızlı adımlarla tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken, dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı arıyor.
BAŞKA BİR KADIN DA AYNI GÜN ŞİKAYET EDİNCE YAKALANDI

Öte yandan Kumköy Mahallesi'nde turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi.
TACİZCİ TUTUKLANDI

Adresi tespit edilen şüpheli S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinsel Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabusları bitmiyor baba da isyan etti!
Kabusları bitmiyor baba da isyan etti!
Alanya'da Bylock'çular mercek altında
Alanya'da Bylock'çular mercek altında
Sır perdesi aralanamadı! Üniversiteli Alara'ya ne oldu?
Sır perdesi aralanamadı! Üniversiteli Alara'ya ne oldu?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim