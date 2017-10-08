Antalya'da çocuk parkında köpeğe tecavüz

MURATPAŞA İlçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde oturan 32 yaşındaki D.A., yaklaşık 6 ay önce sahiplenip aşılarını yaptırıp kimlik çıkarttığı 'Benek' adlı dişi köpeğinin 3 gün önce kaybolması üzerine her yeri aradı, ancak sonuç alamadı. D.A. köpeğine ulaşamayınca durumu arkadaşlarına anlattı. Geçen cumartesi gecesi 'Benek'e benzeyen köpeğin parkta olduğunu öğrenen D.A., hayvana bakmak için parka gitti. Bu sırada parkta köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen K.S., kadını görünce toparlanıp kaçmaya başladı. D.A.'nın çığlıkları üzerine bir alt sokakta yakalanan K.S., olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan K.S. polis merkezine götürüldü.

KÖPEKTE TECAVÜZ BULGULARINA RASTLANDI

Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, D.A.'ya destek için evine gidip konuyla ilgilendi. Köpeğin sık sık yattığını belirten Yanık, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Yanık, "TCK kapsamında yargılanmasını istiyoruz. Bu eylem hayvana cinsel istismar ve teşhirciliğe giriyor. Savcılığa başvurumuzu yapacağız. Köpeğin fiziki yaraları var. Köpek sürekli yatıyor ve korkuyor. Üzerinde tecavüz bulgusuna rastlandı. Ama bununla ilgili raporu savcılık talep ettiği takdirde muayene için götürülen veterinerlikten alabileceğiz" dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Psikolojik olarak iyi olmadığını belirten D.A., olay günü yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Köpeğinde ciddi tecavüz bulguları olduğunu belirten D.A., "Parkta o saatte kimse yoktu. Ağaçlık bir yere oturmuş halde Benek'e bir şeyler yaptığını gördük. Gördüğüm şeyi çok iyi biliyorum. Bu durum aklımın ucundan bile geçmezdi. 'Ne yapıyorsun?' diye bağırınca adam ayağa kalkıp kaçmaya başladı. Sokakta birkaç kişi sesimi duydu ve adamı yakaladı. Köpeği veterinere götürürken istemsiz olarak sürekli tuvaletini yapıyordu. Belki de bu şahıs bunu defalarca yaptı. Bu gördüğüm şeyi hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

