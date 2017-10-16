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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı

Antalya’da cinnet geçiren şahsın öldürdüğü karısı ve kızının cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Serik ilçesine gönderildi

Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı

Antalya’da cinnet geçiren şahsın öldürdüğü karısı ve kızının cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Serik ilçesine gönderildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:31
Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı
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MURATPAŞA ilçesinde kredi borcu nedeniyle cinnet geçirdiği iddia eden Sertok Ö. (54), tartıştığı karısı Hanife Ö.’yü (47) ve kızı Esra Ö.’yü (23) tüfekle vurarak öldürmüş ardından Muratpaşa Mahallesi’nde oturan bacanağı Osman Göçer’in evine giderek bacanağına da silah doğrultmuş silahın ateş almasıyla şahıs olay yerinden kaçmıştı. Olaydan yara almadan kurtulan Göçer ve eşi Emine Göçer hemen polisi bildirmişti.

Ekiplerin evde yaptığı incelemenin ardından anne ve kızın cenazesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Ö. ve kız Esra Ö.’nün cansız bedenleri yapılan ön otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Antalya’nın Serik ilçesine götürüldü.

Öte yandan kayıplara karışan şahıs ile ilgili emniyet güçleri geniş çaplı araştırması devam ediyor.

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Antalya'da cinnet geçiren baba, eşiyle kızını öldürdü
Antalya'da cinnet geçiren baba, eşiyle kızını öldürdü
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AntalyaCinayetCinnet
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