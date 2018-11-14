Antalya'da cinayet zanlısı tutuklandı

KEPEZ'İN Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda C.G, evine çağırdığı İlkay Polat Sağır'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Daha sonra Sağır’ın teyzesinin oğlu Y.E.B.’yi rehin alıp araçla kaçıran C.G. (35) Burdur yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.G. adliyeye çıkarıldı. İfadesinde pişman olduğunu belirten zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.